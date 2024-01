Zagallo: já com saúde fragilizada, o Velho Lobo foi coordenador técnico na Copa de 2006

Repórter do Núcleo Data.doc

Entre agosto e setembro últimos, já havia sido internado por cerca de 20 dias, também no Rio, devido a uma infecção urinária.

Ele esteve internado desde 26 de dezembro no hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro.

Mesmo já com sinais de fragilidade por conta da saúde, a última participação de Zagallo na seleção brasileira foi na Copa de 2006, na Alemanha, quando atuou como coordenador técnico.

Após a morte de Pelé, em dezembro de 2022, foi hospitalizado durante duas semanas por uma infecção respiratória.

Em 2005, Zagallo fez uma cirurgia no duodeno que o fez perder 14 kg.

Apesar disso, no ano seguinte se envolveu diretamente com o trabalho do time Canarinho.

Participou de toda a preparação da equipe brasileira ao lado do técnico Carlos Alberto Parreira, a mesma dobradinha do tetra de 1994 - que já havia acontecido em 1970, com Zagallo técnico e Parreira como um dos preparadores físicos.

Em 2011, foi operado de uma hérnia inguinal. Com a idade, as comorbidades foram avançando.