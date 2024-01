Personalidades repercutem morte de Zagallo nas redes sociais; veja

Clubes relembram trajetória do Velho Lobo, como o ex-jogador e ex-técnico ficou conhecido, pelo futebol brasileiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou a trajetória do ex-jogador pela seleção brasileira e prestou condolências aos familiares e fãs de Zagallo. A homenagem foi divulgada pelo X (antigo Twitter).

Confira abaixo as homenagens prestadas a Zagallo.

Celebridades e clubes do futebol lamentaram a morte do ex-técnico Zagallo . O único tetracampeão do futebol mundial faleceu na última sexta-feira, 5.

O Botafogo, time de grande passagem de Zagallo, ressaltou a trajetória do da personalidade simbólica pelo clube.

"Zagallo eterno" tem 13 letras. Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mario Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte. Zagallo vestiu o Manto Sagrado em 205 partidas. Fez parte do timaço que…

“O esporte brasileiro tem no tetracampeão mundial Zagallo um pioneiro e um recordista. O Flamengo tem em Zagallo um ídolo histórico. Obrigado por tanto, Velho Lobo!”, afirmou em um post do X (antigo Twitter).

O Flamengo relembrou quando o Velho Lobo vestiu a camisa do rubro-negro e conquistou o tricampeonato estadual na década de 1950.

Mário Jorge Lobo Zagallo foi um dos maiores jogadores e técnicos de futebol de todos os tempos, um grande vencedor e símbolo de amor pela seleção brasileira e pelo Brasil. Maior vencedor individual da história da Copa do Mundo, sendo campeão duas vezes como jogador, campeão e…

O perfil oficial do São Paulo relembrou a trajetória do ex-jogador. "Tetracampeão mundial pelo Brasil, marcou história no nosso futebol, como atleta, treinador e dirigente".

"O Botafogo lamenta a partida de um dos seus maiores ídolos, campeão como jogador e treinador, com um currículo vitorioso e notável no esporte, uma verdadeira lenda do futebol brasileiro".

Com enorme pesar, o São Paulo FC lamenta profundamente o falecimento de Mario Jorge Lobo Zagallo. Tetracampeão mundial pelo Brasil, marcou história no nosso futebol, como atleta, treinador e dirigente. Nossos sentimentos e condolências aos familiares, amigos e fãs de Zagallo.

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Mario Jorge Lobo Zagallo, uma das grandes lendas da história do futebol brasileiro e mundial e campeão pelo Tricolor.



Toda a nossa força e os nossos sentimentos aos amigos, familiares e fãs de um ídolo eterno.

Santos

A homenagem do clube santista foi uma lembrança entre Pelé e Zagallo. "Zagallo Eterno tem 13 letras. O nosso Rei Pelé te espera no reino sagrado!".

Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho também lamentou a partida de Zagallo. Os conquistaram a Copa das Confederações em 2005 . Em 2006, os dois participaram da Copa do Mundo na Alemanha.

Fundação Pelé

A Fundação Pelé, entidade que preserva a memória do Rei do Futebol, prestou homenagem ao “Velho Lobo”, que era amigo de Edson Arantes do Nascimento.



Juntos, Zagallo e Pelé conquistaram três Copas do Mundo pela seleção brasileira de futebol, em 1958, 1962 e 1970. No título de 70, Zagallo já atuava como técnico da Seleção.



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pelé Foundation (@pele)

“Um dia triste para quem ama o futebol. O Velho Lobo se despede de nós. Se existir uma seleção de jogadores no céu, agora ela recebe um grande treinador. Esperamos que estes dois amigos se reencontrem, e que seus legados no esporte sejam preservados para sempre. A Pelé Foundation transmite seu pesar a todos amigos e familiares de Zagallo”.



Romário



O ex-jogador e tetracampeão Romário também falou sobre a morte de Zagallo e afirmou que o ídolo do futebol brasileiro deixou um legado importante.



Romário tomou posse da presidência do clube América-RJ na manhã deste sábado, 6, e utilizou o momento para falar com jornalistas sobre o falecimento do Velho Lobo.



“Em relação a importância para o nosso futebol, principalmente brasileiro, ele tem a mesma importância do Pelé. O Zagallo realmente sempre foi um vitorioso, tetracampeão mundial. Deixou um legado importante para todos nós. Hoje é um dia triste para o futebol”, disse.



Taffarel

Em um post no Instagram, o ex-jogador Taffarel afirma o orgulho de ter trabalhado com o "Professor Zagallo". "Entre os tantos aprendizados e ensinamentos, a maior lição: acreditar que SEMPRE é possível. Descansa em paz, professor, a missão foi cumprida".

Geraldo Alckmin



O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin utilizou as redes sociais para lamentar a morte de Zagallo: “O Brasil perdeu hoje um dos maiores nomes do seu futebol”.



Alckmin também relembrou a trajetória do ex-zagueiro como jogador e técnico.



“Zagallo foi um homem de talentos múltiplos, tendo contribuído, decisivamente, para alçar o futebol brasileiro ao status de verdadeira arte. Foi campeão do mundo na Suécia (1958) e no Chile (1962), como jogador; no México (1970), como técnico; e nos EUA (1994), como treinador”.



Ricardo Rocha

O ex-zagueiro fez uma emocionante postagem ao Velho Lobo. Em uma publicação no seu blog pessoal, Ricardo disse que perdeu um pai. O ex-jogador também afirma que Zagallo salvou sua carreira quando achou que "tudo estava acabado".

"Zagallo, eu te amo"!

Algumas perdas simplesmente tiram seu chão. Essa é uma, ou talvez pra mim, uma das maiores delas.

Zagallo pra mim não foi só o que vocês conhecem, o que vocês viram na tv ou na imprensa, ele salvou minha carreira quando eu pensei que estava tudo acabado. Ele me disse que acreditava em mim e que se eu também o fizesse, todos me seguiriam, e aí entenderíamos que não importa como, seríamos campeões. Eu era só um menino chorando no chuveiro, ele viu O CAPITÃO, O XERIFE e a força que impulsionaria uma seleção.

Ver o senhor partir, é como viver um grande pesadelo onde os imortais se vão e nos deixam. Mas eu sei que teu legado nos marcou eterna e profundamente, então nada nunca irá embora.

Obrigado por tudo! Você mudou minha vida!

E só pra não perder o costume:

'Zagallo, sem brincadeira, EU TE AMO!'

Pra sempre!

Muitos de vocês perderam um ídolo, eu também, mas eu perdi um pai, de novo!"

Adriano Imperador



Em uma postagem no Instagram, o ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira, Adriano Imperador, homenageou Zagallo. Adriano publicou uma foto em que aparece com ex-técnico com a legenda “Fez muito por todos nós... descanse em paz, professor”.



Vinicius Jr.



O atacante Vinícius Jr. também foi um dos jogadores de futebol que se despediu de Zagallo. O jogador do Real Madrid publicou uma foto de Zagallo no X (ex-Twitter) e agradeceu pelo legado de um dos ídolos do futebol brasileiro.



“Obrigado por tanto, LENDA! Descanse em paz”.