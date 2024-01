Pós-tetra e ausência de Romário: a passagem de Zagallo no Castelão em 1995

Zagallo foi coordenador técnico do time campeão do mundo em 1994 e um ano depois assumiu como treinador

No confronto amistoso, a Seleção bateu a Tchecoslováquia por 5 a 0 e contou com nomes de peso da história da Canarinho, como Dunga, Taffarel e Bebeto. Essa foi a segunda partida da equipe pós-tetra.

Em uma dessas etapas, no ano de 1995, o Castelão presenciou o Velho Lobo comandar a amarelinha num amistoso contra a Tchecoslováquia. Na época, o Brasil era o atual campeão do mundo, após ter vencido a Itália em 1994, na Copa dos Estados Unidos, carimbando o tetra.

Mário Jorge Lobo Zagallo morreu na madrugada deste sábado, 6, devido à falência múltipla dos órgãos . A história de Zagallo, em diversos momentos, se confunde com a da Seleção Brasileira, afinal, dos cinco títulos mundiais, em quatro, ele esteve presente.

Bebeto, por sinal, marcou dois gols no dia 22 de maio de 1995. Além dele, Souza, Túlio Maravilha e Márcio Santos, que também fez parte do elenco vencedor do mundial, foram os responsáveis pelo placar.



Principal jogador do tetra, Romário não participou de amistoso no Castelão

Principal jogador daquela geração, Romário não se fez presente no amistoso. O historiador José Renato, em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, afirmou que o camisa 11 pediu para não jogar.

Um ano depois, em 1996, Zagallo, ainda chateado com a situação, não o convocou para as Olímpiadas de 1996, em Atlanta.