Zagallo esteve em seis finais de Copa; no Maracanazo foi pelo Exército

Em 1950, o jovem Mário Jorge Lobo Zagallo tinha 18 anos, era um soldado do 6º Pelotão do Rio de Janeiro.

Já nos dias anteriores, ele fôra chamado para ajudar a recolher o madeiramento ainda exposto que havia sobrado da obra do então maior estádio do mundo.

Em 1958, Zagallo fez inclusive o quarto gol brasileiro na final vitoriosa contra a Suécia por 5 a 2.

Didi havia chutado de fora da área, a bola respingou na defesa, mas continuou dentro da área sueca. Zagallo disputou a bola no "pé-de ferro" com um dos zagueiros.

A bola seguiu "viva", nova disputa agora com o goleiro. Zagallo se antecipou com a perna esquerda e conseguiu fazer com que a bola entrasse para o gol por debaixo das pernas do "guarda-metas" da Suécia.

Fardado - certamente também ferido - no Maracanã, Zagallo nem percebia que sua história vitoriosa com a seleção brasileira em finais de Copas havia começado justamente quando estava de costas para ela.