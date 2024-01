Brasileiro: Vasco enfrenta Bragantino pela permanência na Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Vasco joga, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (6), a sua última cartada para fugir do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Atransmite a partida decisiva do Cruzmaltino com o Bragantino, que será disputada no estádio de São Januário.

Com 42 pontos e ocupando a 16ª posição da classificação, a primeira fora da zona do rebaixamento, a equipe de São Januário depende apenas de si mesma para seguir na elite do futebol brasileiro no ano de 2024. Já em caso de tropeço diante do Massa Bruta o Vasco terá que torcer contra o Bahia, que enfrenta o Atlético-MG na rodada derradeira do Brasileiro.