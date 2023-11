Endrick: quem é o atacante de 17 anos convocado pelo Brasil

Endrick tem 11 gols na atual temporada e foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para os jogos do Brasil contra Colômbia e Argentina Crédito: Reprodução / Fabio Menotti/ Palmeiras

Durante a convocação da seleção brasileira nesta segunda-feira, 6, o técnico Fernando Diniz trouxe novidades durante a sua escolha. Uma das surpresas foi o nome do atacante do Palmeiras, Endrick, de apenas 17 anos de idade, entre os selecionáveis. Com apenas duas temporadas como profissional, Endrick já foi adquirido pelo Real Madrid por 72 milhões de euros e recebeu nesta segunda-feira a oportunidade de representar a seleção brasileira em dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Argentina. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

A convocação de Endrick acontece após o camisa 9 ter sido decisivo nas vitórias do Palmeiras sobre o Botafogo, de virada, por 4 a 3, e na vitória sobre o Athletico Paranaense, por 1x0. Campeão da Libertadores no sábado, 6, Fernando Diniz não hesitou em notar o bom momento do jogador e lhe oferecer uma oportunidade na seleção principal. Ele já esteve presente, desde o início da sua carreira, nas seleções de base do Brasil. Nesta temporada, marcou 11 gols em 47 jogos. “É um jogador que tem potencial para ser um dos grandes talentos. Não sabemos se vai se confirmar. Não é uma pressão. É um prêmio e uma visão de futuro do que este garoto pode ser. Um menino nascido em 2006 produzir o que ele produz me chama atenção”, explicou Diniz nesta segunda-feira, em entrevista coletiva após o anúncio da convocação.

CBF anuncia amistoso entre Brasil x Inglaterra em 2024, em Wembley; CONFIRA Endrick: venda ao Real Madrid Vendido ao Real Madrid no fim do ano passado, o contrato de Endrick com o clube espanhol garante ao Palmeiras mais 2,5 milhões de euros a cada cinco gols marcados na temporada. Trata-se de uma meta colocada ao jogador pelo time espanhol. Diante da partida contra o Botafogo, o jovem atleta alcançou 10 gols em 2023, ativando uma cláusula que reverteu ao clube alviverde pela segunda vez 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,1 milhões).

Com a sua convocação para a seleção, no seu contrato também era acionada uma cláusula que faz o clube espanhol pagar uma quantia ao Palmeiras.

Endrick: títulos com o Palmeiras Com a camisa alviverde, o jogador já tem uma vasta lista de títulos. Ainda na base, no início de 2022, conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já no profissional, conquistou o Campeonato Paulista, Brasileirão de 2022, Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil.

Endrick: entrando na história da seleção Endrick, caso entre em campo, vai entrar entrar no top 3 de jogadores mais jovens a atuar com a camisa da seleção principal do Brasil. O jogador mais jovem a vestir a 'amarelinha' foi Pelé, com 16 anos e nove meses, em 1957.