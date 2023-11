Brasil: seleção é convocada para os jogos contra Argentina e Colômbia; veja lista

O Brasil precisa se recuperar após apenas empatar com a Venezuela em casa e perder para o Uruguai por 2x0. Os confrontos acontecerão nos dias 16 e 21 de novembro. A primeira partida será contra a Colômbia, na casa do rival. Atualmente, o time colombiano ocupa a quinta colocação do torneio classificatório, com seis pontos.

Já a Argentina é a atual campeã mundial e líder das Eliminatórias. Além disso, seu principal craque, Lionel Messi, conquistou recentemente a Bola de Ouro. A campeã mundial segue 100% com quatro vitórias em quatro jogos.

A partida contra a Argentina será em solo brasileiro, no Maracanã, que no último sábado, 4, recebeu um encontro entre brasileiros e argentinos pela final da Copa Libertadores da América. No jogo, o Fluminense acabou derrotando o Boca Juniors na prorrogação, com gols de Cano e Advíncula, no tempo normal, e John Kennedy deu a vitória ao clube brasileiro.

Brasil: últimos resultados



O começo de Diniz na seleção não vem tão positivo como o esperado. A seleção brasileira ocupa a terceira posição nas Eliminatórias da Copa, com duas vitórias, um empate e uma derrota, para o Uruguai.

Brasil: estreias



Endrick, Pepê, João Pedro e Paulinho são os estreantes nesta nova convocação. O primeiro vem tendo ótimas atuações no ataque do Palmeiras. O jovem de 17 anos tem oito gols na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Os outros dois jogadores são destaques em seus clubes na Europa. Pepê iniciou sua carreira no Grêmio e hoje é um dos principais articuladores do Porto de Portugal. Já João Pedro foi comprado recentemente pelo Brighton da Inglaterra, com passagem na base do Fluminense. O atacante já tem seis gols na atual temporada.

Paulinho, está sendo o principal jogador do Atlético-MG na atual temporada. Cria do Vasco, o jogador marcou 24 gols no ano de 2023. Richarlison, do Tottenham, é alvo constante de críticas e assim ficou fora da convocação.