CBF anuncia amistoso entre Brasil x Inglaterra em 2024, em Wembley

Seleção brasileira enfrentará equipe da casa no dia 23 de março do próximo ano, na Data Fifa. Equipe de Fernando Diniz ainda enfrentará a Espanha, no Santiago Bernabéu

A CBF anunciou na manhã desta segunda-feira, 6, a data do amistoso entre Brasil e Inglaterra, que acontecerá no estádio de Wembley, em Londres. O duelo foi marcado para o dia 23 de março de 2024 e será o primeiro compromisso da seleção brasileira nesta data Fifa.

Como foi antecipado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o Brasil também jogará contra a Espanha na mesma data Fifa de março. Este confronto ainda segue sem data definida, mas acontecerá em território espanhol, no Santiago Bernabéu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O objetivo é sempre fechar jogos da seleção brasileira contra grandes equipes, especialmente equipes campeãs do mundo, para que possamos ter confrontos de alto nível técnico, que permitam também uma avaliação do desempenho da seleção brasileira em testes como estes. Nos jogos contra a Inglaterra e Espanha, no ano que vem, teremos dois grandes clássicos do futebol mundial e, certamente, dois grandes espetáculos", comentou Ednaldo.