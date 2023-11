Palmeiras arranca vitória sobre Botafogo e deixa Brasileiro aberto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

EXCESSO DE BAGAGEM?

Em um jogão de bola disputado no estádio Nilton Santos, o Palmeiras arrancou uma vitória de 4 a 3 de virada sobre o Botafogo, na noite desta quarta-feira (1), para abrir de vez a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Após a quarta vitória seguida na competição, o Verdão chegou aos 56 pontos, três a menos do que o Alvinegro (que tem uma partida a menos, contra o Fortaleza).