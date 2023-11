Diniz vê Endrick em seu melhor momento e diz que "não há pressão" na convocação

Técnico da seleção brasileira explica oportunidade para o atacante de 17 anos do Palmeiras, mas prega cautela: "Esse apontamento não quer dizer que é confirmação"

"No caso do Endrick, especificamente, é um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A gente não sabe se isso vai se confirmar ou não. A convocação não há pressão, é um prêmio e uma visão de futuro do que esse garoto pode ser. Um menino nascido em 2006 conseguir produzir o que ele produz me chama muita atenção e, nesse momento específico da convocação, ele vive seu melhor momento jogando contra grandes equipes aqui no Brasil e conseguindo se sobressair", declarou Diniz.

O treinador, que foi campeão da Libertadores com Fluminense, no último sábado, 4, explicou que não há pressão na convocação do camisa 9 do Palmeiras, que vive seu "melhor momento".

Endrick foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. Nesta segunda-feira, 6, o jogador do Palmeiras, de 17 anos, apareceu entre os 24 convocados de Fernando Diniz que farão parte do grupo que disputará os jogos das Eliminatórias contra Colômbia e Argentina.

"Então, a convocação do Endrick e de mais alguns aponta um pouco do que pode ser o futuro. Esse apontamento não quer dizer que é confirmação. Essa só vai vir com o tempo e depende de alguns fatores para que aja essa consolidação desses nomes para frente", seguiu o treinador interino da seleção.

Endrick saiu do banco de reservas e conquistou seu espaço na equipe titular do Palmeiras e, hoje, é um dos principais destaques. O jogador vem de uma sequência de cinco jogos como titular e tem três gols marcados. Nos dois últimos compromissos, principalmente, foi o "nome do jogo", comandando a virada contra o Botafogo (4 a 3) e fazendo o único gol da vitória contra o Athletico-PR.

Após se destacar na base do Verdão, o atacante subiu para o profissional ainda com 16 anos e fez sua estreia em outubro de 2022. Pouco depois de firmar seu primeiro contrato com o Palmeiras, foi vendido ao Real Madrid, mas só se junta ao time espanhol em julho de 2024, quando completa 18 anos.

Nesta data Fifa de novembro, a seleção enfrenta a Colômbia, em Barraquilla, no dia 16, pela quinta rodada das Eliminatórias, e depois, pega a Argentina, no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 21.