Internacional x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 16 de julho (16/07), pela 15 ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Colorado tem uma vantagem com relação ao Palmeiras para o embate: ao contrário do rival de domingo, o time gaúcho não atuou no meio de semana e conta com mais tempo de descanso — algo que, frequentemente, gera reclamações de Abel Ferreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Internacional inicia a rodada na 10ª colocação, com 21 pontos e campanha de seis vitórias, três empates e cinco derrotas.

Para o confronto, Abel Ferreira terá o retorno de Artur, que foi desfalque na Copa do Brasil — por outro lado, conta com o desfalque certo de Mayke, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O Internacional deve ter a volta de Alan Patrick. Rodrigo Moledo, suspenso preventivamente por doping, não entrará em campo. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Internacional x Palmeiras

Internacional

John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Aránguiz, de Pena (Enner Valencia), Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan (Murilo), Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony (Rony).

Quando será Internacional x Palmeiras

Hoje, domingo, 16 de julho (16/07), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Palmeiras

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)