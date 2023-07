Athletico-PR x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Bahia se enfrentam hoje, domingo, 16 de julho (16/07), pela 15 ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Ligga Arena, em Curitiba (PR), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo TNT, no serviço de pay-per-view Rede Furacão e no canal do Youtube CazéTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Pressionado, o técnico interino Wesley Carvalho conta com problemas na defesa. O zagueiro Pedro Henrique se juntou ao lateral Fernando na lista de lesionados. Quem pode ganhar uma chance pela esquerda é Lucas Esquivel, com Christian, que vinha sido improvisado na posição, voltando ao meio-campo.

Por outro lado, o português Renato Paiva contará com reforços em comparação ao duelo da última quarta. O lateral esquerdo Chávez, o meia Thaciano e o atacante Vinicius Mingotti estarão à disposição do comandante. Já o recém-contratado Gilberto ainda está aprimorando sua forma física. (Com Gazeta Esportiva)

Athletico-PR x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT Sports: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Rede Furacão : serviço de pay-per-view



: serviço de pay-per-view Cazé TV: canal do Youtube

Brasileirão Série A 2023 - Athletico-PR x Bahia

Athletico-PR

Bento; Khellven, Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Lucas Esquivel; Erick, Fernandinho e Christian; Vitor Bueno, Canobbio e Vitor Roque.

Bahia

Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu e Chávez; Acevedo e Rezende; Ademir, Cauly e Kayky (Thaciano); Everaldo (Vinicius Mingotti).

Quando será Athletico-PR x Bahia

Hoje, domingo, 16 de julho (16/07), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Bahia

Ligga Arena, em Curitiba (PR)