Mirassol x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série B 2023 entre Mirassol x Ceará será disputado hoje, 16, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Mirassol e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 16 de julho (16/07), pela 17ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 15h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, o treinador Guto Ferreira não deve promover grandes alterações na equipe que venceu o Botafogo-SP na última rodada. O mesmo vale para o Mirassol, que segurou um importante empate contra o Sport no Recife — foi o primeiro time, inclusive a não ser derrotado pela equipe pernambucana na Ilha do Retiro na Série B.

A delegação do Ceará está em São Paulo desde a última sexta-feira, 14. O elenco que viajou conta com 22 jogadores e um número elevado de ausências. Dentre os desfalques estão o goleiro Richard, os zagueiros Luiz Otávio e Sidney, o lateral Orejuela, o meia Pedro Lucas e os atacantes Pedrinho e Erick Pulga. O centroavante Cléber, ainda sem condições de jogo, também permaneceu em Fortaleza. (Com Gazeta Esportiva)

Mirassol x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2023 - Mirassol x Ceará

Mirassol

4-3-3: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri, Gabriel e Danielzinho; Negueba, Zé Roberto e Chico. Téc: Mozart.

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, Lacerda e Willian Formiga; Richardson, Zé Ricardo e Chay (Jean Carlos); Janderson, Nicolas e Erick. Téc: Guto Ferreira.

Quando será Mirassol x Ceará

Hoje, domingo, 16 de julho (16/07), às 15h30min (horário de Brasília)

Onde será Mirassol x Ceará

Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)