Fluminense x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 16 de julho (16/07), pela 16ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O treinador rubro-negro terá importantes desfalques para o confronto. O lateral Ayrton Lucas e o zagueiro Fabrício Bruno estão suspensos pelo terceiro amarelo. O volante Erick Pulgar, o atacante Bruno Henrique e o lateral Matheuzinho seguem afastados da equipe por lesão.

Do lado tricolor, a equipe teve a semana livre de compromissos. O técnico Fernando Diniz terá a volta do atacante John Arias, que cumpriu suspensão automática contra o Internacional, e do meia Paulo Henrique Ganso, recuperado de uma lesão no pé. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Fluminense x Flamengo

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, e Ganso; Arias, Cano e Keno.

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luis; Thiago Maia, Gerson, Victor Hugo e Arrascaeta; Everton Ribeiro e Gabigol.

Quando será Fluminense x Flamengo

Hoje, domingo, 16 de julho (16/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Flamengo

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)