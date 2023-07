São Paulo x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Santos se enfrentam hoje, domingo, 16 de julho (16/07), pela 16ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o San-São, o técnico do São Paulo não deverá contar com o volante Gabriel Neves, que sofreu uma fratura na costela durante o jogo diante do Verdão. Além dele, Pablo Maia também deve ser baixa.

Além disso, os zagueiros Alan Franco (dores na perna direita), Beraldo (recuperação de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo) e Ferraresi (ruptura no ligamento do joelho direito), o lateral Igor Vinícius (pubalgia) e o meia Giuliano Galoppo (ruptura no ligamento do joelho esquerdo) completam a lista de desfalques do Tricolor.

Peixe não poderá contar com Paulo Turra, que foi expulso no triunfo sobre o Esmeraldino, assim como o goleiro Vladimir. O volante Rodrigo Fernández está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Os lesionados Alison e Felipe Jonatan completam a lista de desfalques.

Além disso, o clube tem seis jogadores afastados: os laterais Nathan e Lucas Pires, os meio-campistas Daniel Ruiz e Ed Carlos e os atacantes Lucas Barbosa e Soteldo. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - São Paulo x Santos

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Matheus Belém) e Caio Paulista; Luan , Alisson e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano e Calleri.

Santos

João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Dodô; Dodi, Sandry e Lucas Lima; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza.

Quando será São Paulo x Santos

Hoje, domingo, 16 de julho (16/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Santos

Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)