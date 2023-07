Fortaleza x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Cuiabá se enfrentam hoje, domingo, 16 de julho (16/07), pela 16ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Vojvoda terá três desfalques para a partida: o lateral-direito Tinga, com edema muscular na coxa direita; o volante Hércules, que sofreu lesão ligamentar no joelho esquerdo e não jogará mais em 2023; e o atacante Pedro Rocha, em período pós-operatório. Brítez deve ser mantido na lateral-direita, com Zé Welison ingressando no meio-campo para formar dupla com Caio Alexandre.

O lateral-direito Mateusinho, suspenso pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por suposto envolvimento no esquema de apostas esportivas, e o volante Ronald, por suspensão e força contratual, desfalcam o Cuiabá. (Com Gazeta Esportiva)

Fortaleza x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: no canal de TV aberta

no canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Fortaleza x Cuiabá

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Thiago Galhardo e Lucero. Téc: Vojvoda

Cuiabá

4-3-3: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Pablo Ceppelini, Raniele e Denilson; Jonathan Cafú, Iury Castilho e Deyverson. Téc: António Oliveira

Quando será Fortaleza x Cuiabá

Hoje, domingo, 16 de julho (16/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Cuiabá

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)