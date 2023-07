Fernando Diniz será treinador interino da seleção brasileira enquanto CBF aguarda Ancelloti

O treinador Fernando Diniz, do Fluminense, assumirá interinamente o comando técnico da seleção brasileira, enquanto a CBF aguarda o italiano Carlo Ancellotti para 2024. A informação é do portal GE.

De acordo com a reportagem, a CBF chegou a um acordo com o Fluminense para que Fernando Diniz possa conciliar o trabalho no clube carioca com a seleção. O contrato teria duração de seis meses ou um ano, dependendo de quando Ancelloti sairá do Real Madrid.

O combinado entre CBF e Fluminense, segundo a publicação, é para que Diniz se apresente à seleção brasileira nas datas Fifa para comandar a equipe. A entidade máxima do futebol brasileiro procurou inicialmente o Tricolor das Laranjeiras interessada na liberação do treinador, mas foi informada de que o profissional só sairia com pagamento da multa.

Desta forma, as duas agremiações chegaram ao acordo sobre a conciliação do trabalho no Fluminense e na seleção brasileira. Não há definição se Fernando Diniz seguirá na Canarinho como membro da comissão técnica de Carlo Ancelloti.

Em 2023, Diniz comandará a seleção em seis partidas. Em setembro, o Brasil inicia a campanha nas eliminatórias da América do Sul.

As partidas serão contra Bolívia, em casa, e Peru, fora. Conforme a data Fifa, os confrontos ocorrerão entre os dias 4 a 12 de setembro.

O contrato de Carlo Ancelloti com o Real Madrid tem duração até junho de 2024. A partir de janeiro, quando seu vínculo entrará nos seis meses finais, o treinador já poderá, oficialmente, assinar pré-contrato com a seleção brasileira e ser anunciado pela entidade.