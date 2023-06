Ancelotti comandará o Brasil; veja todos técnicos da Seleção

Ao longo de mais de 100 anos de história, a Seleção Brasileira, única pentacampeã mundial, já teve 36 técnicos. De 1914, fundação da equipe, até 1922, quem ficava à frente do time era uma comissão técnica composta por vários integrantes.

Somente em 1923, com Chico Netto, a equipe teve seu primeiro treinador.

Em 21 edições de Copa do Mundo, 14 técnicos comandaram a Seleção e cinco deles conquistaram o título. Foram eles: Vicente Feola, em 1958; Aymoré Moreira, em 1962; Zagallo, em 1970; Parreira, em 1994 e Felipão, em 2002.

Com a chegada de Carlo Ancelotti em junho de 2024, o treinador italiano será o quarto estrangeiro a comandar o Brasil. Anteriormente comandaram a Seleção, o uruguaio Ramón Platero, o português Joreca e o argentino Filpo Nuñez.

Atualmente, Ramon Menezes é o técnico interino do Brasil. Ele está no cargo após a saída de Tite ao final da Copa do Mundo de 2022. O próximo treinador, será Carlo Ancelotti, que no momento comanda o Real Madrid.

Confira a lista de todos os técnicos da Seleção Brasileira