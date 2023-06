Richarlison, atacante da seleção brasileira, visita praia no Ceará

Imagens do jogador Richarlison com fãs foram compartilhadas nas redes sociais na praia do Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)

O atacante da seleção brasileira e do clube inglês Tottenham, Richarlison, está em Fortaleza. O jogador esteve nesta sexta-feira, 23, na praia do Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Apesar de Richarlison não ter compartilhado a visita nas redes, o momento foi registrado por fãs do camisa 9 da seleção brasileira.

Em um dos vídeos compartilhados no Instagram, é possível ver o momento em que o ‘Pombo’ recebe uma fila de fãs para fotos.

Quem é Richarlison?

O jogador, apelidado de pombo, foi o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo de 2022, com três gols marcados.

Ele também protagonizou os dois gols que garantiram a vitória do Brasil contra a Sérvia na estreia da seleção, no dia 24 de novembro. Neste mesmo jogo, o capixaba marcou o gol que foi premiado como “O Mais Bonito da Copa do Mundo”.