Seleção feminina desembarca na Austrália para disputa da Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina já está em solo australiano para a disputa da Copa do Mundo. A equipe desembarcou em Brisbane nesta terça-feira,4, e viajou de ônibus para Gold Coast, onde acontecerá a preparação para o torneio.

As atividades da seleção terão início nesta quarta-feira, 5, e se estenderão até o dia 18 de julho, quando a delegação voltará para Brisbane e se concentrará na cidade antes de sua primeira partida na competição.

Gold Coast foi escolhida pela comissão técnica para o Brasil fazer a sua preparação para as jogadoras poderem se adaptar ao fuso horário com mais facilidade. O elenco ficará hospedado no Hotel Resort Royal Pines, onde os primeiros treinos serão realizados.

A estreia da seleção na Copa do Mundo acontecerá no dia 24 de julho, contra o Panamá. A partida acontecerá no Hindmarsh Stadium, em Adelaide. A equipe também enfrentará a França e a Jamaica na primeira fase, buscando a classificação no Grupo F.