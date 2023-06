Amistoso entre Brasil e Espanha contra o racismo será no estádio do Real Madrid em março

Depois dos recente casos de racismo sofridos por Vini Jr., as seleções anunciaram amistoso com o lema "Uma só pele", que será disputado no estádio Santiago Bernabéu

Após os últimos episódios de racismo contra Vinícius Júnior, Espanha e Brasil anunciaram amistoso em combate ao racismo. Nesta terça-feira, 13, as seleções informaram que o jogo será disputado em março de 2024, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

"Quero anunciar que a partida contra o racismo entre Espanha e Brasil será no Santiago Bernabéu", afirmou o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, em entrevista coletiva ao lado do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

"É um cenário ideal para um jogo entre duas das melhores seleções do mundo", acrescentou Rubiales. "Qualquer tipo de discriminação e racismo não tem espaço no futebol", disse Ednaldo Rodrigues.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rubiales explicou que o amistoso será disputado em março se a Espanha garantir a classificação antecipada para a Eurocopa 2024. Caso contrário, o data pode ser remarcada para o período das partidas de repescagem.

A última vez que as duas seleções se enfrentaram foi na final da Copa das Confederações de 2013, quando o Brasil venceu por 3 a 0 e levantou a taça no Maracanã. Ao todo, são 10 partidas entre as duas equipes, com cinco vitórias para os Canarinhos e duas para os espanhóis.



Antes disso, o Brasil tem pela frente dois amistosos. Primeiro enfrenta a Guiné, no próximo sábado, 10, em Barcelona, às 16h30min (de Brasília). Depois, encara Senegal dia 20, em Lisboa, às 16 horas.



Vinícius Júnior é mais uma vez vítima de racismo



O brasileiro Vinícius Júnior foi vítima de insultos racistas no dia 21 de maio, na derrota de 1 a 0 do Real Madrid para o Valencia, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Aos 25 minutos da etapa final, torcedores presentes no Mestella entoaram cantos racistas direcionados ao atacante. O jogador identificou um dos torcedores que o ofendeu e precisou ser segurado pelos companheiros.



Já nos acréscimos, Vini Jr. foi expulso. O atacante se envolvimento em uma confusão com jogadores do time rival. Ele recebeu o cartão vermelho por atingir Hugo Duro, com o braço. A reação se deu após o brasileiro ser segurado pelo pescoço pelo mesmo jogador durante a discussão.



Com Gazeta Esportiva e AFP