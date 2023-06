Vini Jr. e mais dez jogadores se juntam à seleção brasileira em Barcelona para amistosos

Técnico Ramon Menezes irá comandar o primeiro treino na tarde desta segunda-feira, 12, no CT Dani Jarque, e deverá contar com a maioria dos atletas até o fim do dia

A seleção brasileira se prepara para a Data Fifa de junho e, nesta segunda-feira, 12, mais onze jogadores se apresentaram em Barcelona, na Espanha. O técnico Ramon Menezes irá comandar o primeiro treino no período da tarde, no CT Dani Jarque, e deverá contar com a maioria dos atletas até o fim do dia.

Vinícius Júnior foi o primeiro a chegar na capital espanhola, além de Casemiro, Malcom e Vanderson já estavam no hotel. Outro grupo de sete jogadores se juntaram à delegação: Rodrygo, Richarlison, Joelinton, Danilo, Eder Militão, Ibañez e Alisson. O lateral Alex Telles se apresentou no domingo, 11.

Richarlison, que ficou de fora do amistoso de março contra o Marrocos por conta de um problema muscular, comemorou seu retorno: "Muito bom rever o grupo na Seleção, eu já estava com saudades. Quero desfrutar desse momento".

O Brasil tem pela frente o duelo diante de Guiné, no próximo sábado, em Barcelona, às 16h30 (de Brasília). Depois, encara Senegal dia 20, em Lisboa, às 16h.

"Temos desafios pela frente, um novo ciclo, eliminatórias chegando. Agora, vamos para duas partidas importantes, enfrentar duas equipes muito qualificadas", declarou o goleiro Alisson.