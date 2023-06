Brasil fará amistoso com a Espanha para promover o combate ao racismo

Em meio a discussões sobre os casos de racismo sofridos por Vinicius Jr. no Real Madrid, a Seleção Brasileira realizará um amistoso com a Espanha para promover o combate contra o preconceito e a violência no futebol. Com o lema “Uma só pele”, a partida será disputada em março de 2024, na capital espanhola.

"O combate ao racismo e à violência no futebol deve ser uma bandeira universal. Na CBF, trabalhamos de forma incansável pela luta contra todo tipo de discriminação, dentro e fora dos campos”, afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

A última vez que as duas seleções se enfrentaram foi na final da Copa das Confederações de 2013, quando o Brasil venceu por 3 a 0 e levantou a taça no Maracanã. Ao todo, são 10 partidas entre as duas equipes, com cinco vitórias para os Canarinhos e duas para os espanhóis.

“Esta ação, em parceria com o meu amigo Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, será importante para reforçar ainda mais a necessidade de se combater o racismo de forma veemente, em todos os cantos do planeta", completou.

Os próximos compromissos da Seleção serão no mês de junho. Ainda sem um treinador definido e comandado pelo interino Ramon Menezes, a equipe enfrentará a Guiné no dia 17, em Barcelona. Três dias depois, viajará até Lisboa para jogar contra Senegal.