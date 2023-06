Jorge Jesus fala sobre comandar seleção brasileira e revela sonho: "Disputar uma Copa do Mundo"

Jorge Jesus desembarcou em Portugal nesta terça-feira, 13, depois de anunciar que não continuará no comando do Fenerbahçe. Em coletiva após sair do aeroporto, o treinador explicou o motivo de não continuar na Turquia, comentou sobre comandar a seleção brasileira e revelou sonho de disputar uma Copa do Mundo.

"O sonho é tentar jogar em um campeonato mundial com seleções, mais nada. Nas outras competições eu já estive. Nunca estive em um torneio mundial. Vamos ver o que acontece até ao fim do mês, também não sei", iniciou.

"Eu já estive Liga dos Campeões e Liga Europa. Quis fazer com que o Fenerbahçe sentisse que eu não estava trocando o time por qualquer coisa, mas sim por uma competição diferenciada. O Fenerbahçe foi muito carinhoso, até me fizeram um jantar de homenagem", completou o português.

Quando abordado o assunto sobre comandar a seleção brasileira, Jorge Jesus não se esquivou da resposta, entretanto disse que nunca foi procurado. "Nunca ninguém do Brasil falou comigo, não vamos especular. Nunca falaram comigo", declarou.

Por fim, o treinador disse que está estudando algumas propostas que chegaram da Arábia Saudita, já que teve "várias propostas e sondagens".

Saída da Turquia

O técnico de 68 anos, tricampeão português pelo Benfica e que levou o Flamengo ao título da Copa Libertadores de 2019, conseguiu dar ao Fenerbahçe o primeiro troféu em nove anos.

No entanto, o clube de Istambul, segundo colocado da Super Lig atrás do Galatasaray, não vence o campeonato turco desde 2014. Ao chegar ao clube no início da temporada, Jorge Jesus foi elogiado pela imprensa local, porém vinha recebendo críticas por conta de algumas decisões.