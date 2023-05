Derrota do Real Madrid para o Valência é marcada por atos racistas contra Vini Jr

Torcedores do Valência entoaram cânticos racistas direcionados ao atacante brasileiro, no segundo tempo da partida. Depois de passar pelo episódio, Vinícius ainda foi expulso

Pelo Campeonato Espanhol, O Real Madrid perdeu para o Valencia por 1 a 0, neste domingo, 21, no Estádio de Mestalla. O time de Carlo Ancelotti saiu atrás no placar e, enquanto buscava o empate, teve o jogo interrompido por atos racistas direcionados a Vinícius Júnior.

Aos 25 minutos do segundo tempo, quando o Valência já vencia, o jogo estava paralisado por uma falta para o Real, quando a torcida presente no estádio entoou cantos racistas direcionados a Vinícius Júnior. O jogador identificou um dos torcedores que o ofendeu e precisou ser segurado pelos companheiros. O locutor do estádio pediu para que os insultos parassem para que a partida fosse retomada. Sete minutos depois, o árbitro reiniciou a partida.

Nos minutos finais da partida, os Merengues continuaram buscando o empate. O clima já não era bom e, aos 52 minutos, após falta do Valência, começou uma confusão entre os jogadores e Vini Jr recebeu cartão vermelho por atingir o adversário com o braço. Os donos da casa conseguiram segurar a pressão e saíram com a vitória em um jogo marcado por cenas lamentáveis.

Com o resultado, o Real Madrid continua com 71 pontos e perde a vice-liderança do campeonato para o Atlético de Madrid, que venceu neste domingo e chegou a 72. Do outro lado, o Valencia subiu para a 13ª posição, com 40 pontos, e abriu cinco da zona de rebaixamento.

Os dois times voltam a campo pela próxima rodada da La Liga. O Real Madrid recebe o Rayo Vallecano, nesta quarta-feira, às 14h30 (de Brasília). O Valencia visita o Mallorca, na quinta-feira, às 14h30.