Vinícius Júnior rebate presidente da La Liga sobre racismo e cobra: "Quero ações e punições"

No duelo entre Real Madrid e Valência, torcedores presentes no estádio entoaram cantos racistas direcionados ao atacante

O atacante Vinícius Júnior foi mais uma vez vítima de racismo. Após ocorrido, o brasileiro se pronunciou em sua redes sociais e declarou que o Campeonato Espanhol "hoje é dos racistas". O presidente da La Liga, Javier Tebas Medrano, alegou que o atleta não compareceu às reuniões para debater sobre casos de racismo e pediu para que o atleta se informe melhor. Minutos depois do pronunciamento do dirigente, o jogador rebateu pedindo "ações e punições" e não apenas "hashtags" nas redes sociais.

"Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove", escreveu o brasileiro.

Javier Tebas Medrano, respondeu Vinícius Júnior após o atacante do Real Madrid declarar que o Campeonato Espanhol "hoje é dos racistas". "Já que aqueles que deveriam não explicam para você o que a La Liga pode fazer em casos de racismo, tentamos explicar para você, mas você não apareceu em nenhuma das duas datas combinadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e insultar a La Liga, é preciso que você se informe bem, Vini Jr. Não se deixe manipular e certifique-se de compreender plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos", escreveu no Twitter.

Na mesma publicação, Tebas utilizou uma antiga entrevista de Vinícius Jr. celebrando que estavam ocorrendo cada vez menos casos de racismo e que a La Liga estava tomando atitudes para melhorar e punir as pessoas.

Vinícius Júnior foi vítima de insultos racistas neste domingo, na derrota de 1 a 0 do Real Madrid para o Valencia, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Aos 25 minutos da etapa final, torcedores presentes no Mestella entoaram cantos racistas direcionados ao atacante. O jogador identificou um dos torcedores que o ofendeu e precisou ser segurado pelos companheiros.

Já nos acréscimos, Vini Jr. foi expulso. O atacante se envolvimento em uma confusão com jogadores do time rival. Ele recebeu o cartão vermelho por atingir Hugo Duro, com o braço. A reação se deu após o brasileiro ser segurado pelo pescoço pelo mesmo jogador durante a discussão.

Após o término do confronto, La Liga prometeu que vai investigar o ocorrido e, para isso, solicitou "todas as imagens disponíveis para investigar o ocorrido". A instituição também diz que "apresentou uma queixa nove vezes nas últimas duas temporadas perante o Comitê de Competições da RFEF, Comissão Estadual contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte, Ministério Público do Ódio e Tribunais".

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o o Rayo Vallecano, às 14h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Espanhol.