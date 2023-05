Sport x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Internacional se enfrentam hoje, quarta, 17 de maio (17/05), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O São Paulo tem uma lista de desfalques para encarar o Sport. Para começar, o lateral direito Raí Ramos, reserva de Rafinha, não pode atuar porque já defendeu o Ituano na Copa do Brasil. A lista de machucados, que já era grande, aumentou nesta terça-feira com a confirmação de uma fadiga muscular do lateral esquerdo Caio Paulista no adutor de sua coxa esquerda.

Outros que estão fora há algum tempo são Talles Costa, Welington (esses já começaram a treinar no gramado), Igor Vinicius, Erison, Moreira, Welington, David, Ferraresi, Galoppo e André Anderson.

No Sport, único time da Série B nesta fase da Copa do Brasil, a dúvida está na escalação ou não do lateral esquerdo Igor Cariús. O jogador é um dos denunciados pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) pela participação no esquema de manipulação de partidas através de apostas e pode ser suspenso preventivamente na esfera esportiva, através do STJD, por 30 dias. Se isso acontecer até a tarde desta quarta-feira, o técnico Enderson Moreira terá que achar um substituto para a posição. (Com Gazeta Esportiva)

Sport x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Sport x São Paulo

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Fabinho, Ronaldo e Jorginho; Edinho, Vagner Love e Luciano Juba.

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Patryck; Pablo Maia, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor; Marcos Paulo, Luciano e Calleri.

Quando será Sport x São Paulo

Hoje, quarta, 17 de maio (17/05), às 20 horas

Onde será Sport x São Paulo

Estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE)