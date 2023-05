América-MG x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Internacional se enfrentam hoje, quarta, 17 de maio (17/05), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Colorado está focado em fazer uma boa partida neste meio de semana pela Copa do Brasil após engatar uma sequência frustrante no Brasileirão. A equipe gaúcha vem de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, contra São Paulo, Athletico-PR e Atlético-MG. Além das derrotas, o Inter não balançou as redes nestas partidas e perdeu todas por 2 a 0.

Após o compromisso pela Copa do Brasil, o Internacional irá focar no final de semana, quando enfrenta o Grêmio no Gre-Nal 439, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 18h30 do próximo domingo.

Já a partida de volta do confronto da Copa do Brasil acontecerá no dia 31 de maio, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). (Com Gazeta Esportiva)

América-MG x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - América-MG x Internacional

América-MG

Matheus Cavichioli; Marcinho, Éder, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Benítez; Felipe Azevedo, Aloísio e Mikael. Técnico: Vagner Mancini.

Internacional

Keiller; Bustos (Igor Gomes), Vitão (Rodrigo Moledo), Mercado e Renê; Baralhas, De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano (Alemão).

Quando será América-MG x Internacional

Hoje, quarta, 17 de maio (17/05), às 21h30min

Onde será América-MG x Internacional

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)