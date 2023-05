Santos x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Bahia se enfrentam hoje, quarta, 17 de maio (17/05), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para tentar manter a boa fase, o Alvinegro Praiano conta com os retornos de Lucas Pires e Mendoza. O lateral esquerdo está recuperado de um desgaste muscular. O atacante, por sua vez, está livre de um edema na coxa direita.

Em contrapartida, o zagueiro Eduardo Bauermann (afastado), os meio-campistas Luan Dias (transição física) e Sandry (que treina sem contato com o restante do elenco após procedimento na face) e os atacantes Marcos Leonardo (com a Seleção Brasileira sub-20) e Soteldo (transição física) são desfalques.

Do outro lado, o Bahia vem de duas derrotas seguidas na temporada. O clube perdeu para o Santos, por 3 a 0, e para o Flamengo, por 3 a 2. Para encarar o Peixe, o técnico Renato Paiva deve contar com os retornos do lateral esquerdo Chávez e do atacante Everaldo. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Premiere : Serviço de pay-per-view

: Serviço de pay-per-view Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Santos x Bahia

Santos

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Deivid Washington e Lucas Braga (Mendoza).

Bahia

Marcos Felipe; Kanu, David Duarte (Vitor Hugo) e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe e Ryan; Cauly, Biel e Everaldo.

Quando será Santos x Bahia

Hoje, quarta, 17 de maio (17/05), às 19 horas

Onde será Santos x Bahia

Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)