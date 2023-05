Grêmio x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam hoje, quarta, 17 de maio (17/05), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O técnico Renato Portaluppi confirmou que o lateral Fábio, recuperado de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, estará à disposição. Além dele, Carballo, recuperado de pubalgia, e Bitello, que havia lesionado o adutor da coxa, também serão relacionados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por outro lado, o lateral direito João Pedro ainda se recupera de lesão muscular. Diego Souza,Ferreira, Geromel e Jhonata Robert ficam de fora.

Para o confronto, o técnico Pepa segue sem contar com Matheus Vital, com lesão no adutor da coxa direita, e Fernando Henrique, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito.

O volante Richard também será baixa mais uma vez. O atleta foi citado nas investigações feitas pelo Ministério Público de Goiás, na Operação Penalidade Máxima II. Vale lembrar que o jogador não foi denunciado e não se tornou réu no caso. (Com Gazeta Esportiva)

Grêmio x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Grêmio x Cruzeiro

Grêmio

Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Bitello; Cristaldo, Vina e Suárez.

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Castán e Marlon; Filipe Machado, Ramiro e Neto Moura; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto.

Quando será Grêmio x Cruzeiro

Hoje, quarta, 17 de maio (17/05), às 19h30min

Onde será Grêmio x Cruzeiro

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)