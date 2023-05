Atlético-MG x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam hoje, quarta, 17 de maio (17/05), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV a cabo SporTV, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o compromisso, o Corinthians terá o retorno de Paulinho, que não atuou no clássico contra o São Paulo por conta de um trauma no tornozelo. O volante se recuperou e está relacionado para o duelo.Já o meia Renato Augusto e o atacante Gustavo Mosquito seguem como baixa, se recuperando de lesão no joelho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os volantes Otávio e Allan e o meia-atacante Pedrinho estão no departamento médico do Galo. Alan Kardec iniciou o processo de transição física, mas ainda deve ser desfalque para o jogo de quarta. O lateral esquerdo Guilherme Arana e o zagueiro Igor Rabello estão recuperados e treinam com o grupo, mas não são presenças garantidas. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta

: canal de TV aberta SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Atlético-MG x Corinthians

Atlético-MG

Éverson; Mariano, Nathan Silva, Jemerson, Rubens; Zaracho, Battaglia, Pavón, Hyoran; Paulinho e Hulk.

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni (Giuliano), Fausto Vera e Matheus Araújo; Wesley, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Quando será Atlético-MG x Corinthians

Hoje, quarta, 17 de maio (17/05), às 21h30min

Onde será Atlético-MG x Corinthians

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)