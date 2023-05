Athletico-PR x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam hoje, quarta, 17 de maio (17/05), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV SportTV, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O treinador do Botafogo não vai antecipar a escalação que vai a campo, mas manterá a base que vem atuando no Campeonato Brasileiro. Em relação ao jogo contra o Goiás, ele terá os retornos do zagueiro Víctor Cuesta, que cumpriu suspensão, e do atacante Júnior Santos, que foi preservado no primeiro tempo. Assim Luis Segovia e Gustavo Sauer ficam como opções no banco de reservas.

O treinador do Furacão não deverá antecipar a escalação que pretende mandar a campo. Mas como não tem mexido muito na equipe em confrontos decisivos, vai manter a base que venceu o clássico do fim de semana no Paraná. (Com Gazeta Esportiva)

Athletico-PR x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta SporTV : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Premiere : Serviço de pay-per-view

: Serviço de pay-per-view Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Athletico-PR x Botafogo

Athletico-PR

Bento, Khellven, Pedro Henique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho e Christian; Terans, Vitor Roque e Pablo.

Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Víctor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Marlos Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Víctor Sá.

Quando será Athletico-PR x Botafogo

Hoje, quarta, 17 de maio (17/05), às 21h30min

Onde será Athletico-PR x Botafogo

Arena da Baixada em Curitiba (PR)