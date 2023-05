Athletico-PR dispensa jogadores citados em esquemas de apostas

Nesta sexta-feira, 12, o Athletico-PR anunciou o desligamento do volante Bryan García e do lateral-esquerdo Pedrinho. Os jogadores tiveram os nomes citados em planilha de apostador, presente na investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO), na operação Penalidade Máxima II, de acordo com informação do jornal O Globo.

"Comunicamos que na data de hoje foram desligados os atletas Bryan García e Pedrinho. O Club não se manifestará mais a respeito, inclusive por meio de seus profissionais, por entender que a questão deve ser tratada pelas autoridades competentes", anunciou o Furacão em comunicado divulgado nas redes sociais.

Em nota, o clube também afirmou que a medida vai de acordo com a ideia de "preservar e proteger este patrimônio, combatendo duramente toda e qualquer conduta que ameace sua dignidade e credibilidade".

Até o momento, ambos os jogadores ainda não foram denunciados e nem se tornaram réus das investigações referentes ao tema. Os atletas já tinham sido afastados na véspera da vitória do Athletico-PR por 2 a 0 sob o Internacional, pelo Brasileirão, no Estádio Beira-Rio.

Veja a nota do Athletico-PR na íntegra:

