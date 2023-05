Athletico-PR afasta Pedrinho e Bryan García, citados em esquema de apostas

O Athletico-PR anunciou, nesta quarta-feira, 10, os afastamentos do lateral-esquerdo Pedrinho e do volante equatoriano Bryan García. Os jogadores tiveram os nomes citados em planilha de apostador, presente na investigação do Ministério Público de Goiás, na Operação Penalidade Máxima II, de acordo com informação do jornal O Globo.

"O Club Athletico Paranaense informa que o atleta Pedrinho foi afastado preventivamente das atividades com o elenco principal até que os fatos divulgados nesta quarta-feira (10) sejam rigorosamente apurados", divulgou o Furacão em comunicado nas redes sociais.

"Informamos que, diante das notícias divulgadas, o atleta Bryan García também foi afastado preventivamente das atividades da equipe principal, retornando ainda hoje (quarta-feira) para Curitiba", prosseguiu o clube.

Até o momento, Pedrinho e Bryan García não foram denunciados e nem se tornaram réus no caso. Nas mensagens, Pedrinho teria recebido R$ 80 mil para receber um cartão amarelo no confronto contra o Cuiabá, pelo Brasileirão, que terminou em empate por 2 a 2. O jovem, de 20 anos, foi advertido com a punição aos 48 minutos do segundo tempo.

Pedrinho e Bryan García foram relacionados e viajaram para o confronto contra o Internacional, que acontecerá nesta quarta-feira, 10, às 19 horas (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, com o afastamento, os atletas estão fora do confronto.

A Operação Penalidade Máxima 2 está investigando jogadores de futebol envolvidos com esquemas de apostas esportivas, onde os atletas forjaram ações durante os jogos para favorecer apostadores.