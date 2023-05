Esquema de apostas na Série B de 2022 parou em suposta mala branca

Em meio às investigações da Operação Penalidade Máxima II, feitas pelo Ministério Público de Goiás, denúncias estão surgindo a respeito de diversas partidas que podem ter tido participação de esquemas ilícitos. De acordo com o portal Superesportes, uma tentativa ocorreu na última rodada da Série B de 2022, no embate entre Vila Nova-GO e Sport-PE, mas foi frustrada por uma suposta mala branca.

A partida ocorreu no dia 6 de novembro, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Segundo documentos da operação, apostadores realizaram uma combinação com pênaltis no primeiro tempo em três confrontos da última rodada: Criciúma x Tombense, Sampaio Corrêa x Londrina e Vila Nova x Sport. A penalidade ocorreu somente nos dois primeiros jogos.

Capturas de tela presentes no processo mostram que o meio-campista Marcos Vinicius Alves Bezerra, conhecido como Romário, admitiu envolvimento no esquema. O atleta atuava pelo Vila Nova na época, mas não foi relacionado para o duelo contra o Sport. Assim, tentou convencer outros jogadores para que um pênalti fosse cometido.

Entre os diálogos, um chamou a atenção por indicar a existência de uma suposta mala branca, um incentivo financeiro oferecido por interessados para que um time sem ambições no campeonato consiga um resultado favorável contra outra equipe. A prática não é permitida pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Romário explicou a situação para o volante Sousa alegando que, caso não houvesse pênalti, precisaria pagar R$ 500 mil aos responsáveis pela aposta. “Tá doido? Os caras ofereceram uma pancada para nós ganhar (sic) o jogo”, respondeu Sousa.

O envolvido insistiu e disse que parte do pagamento viria antes do confronto, enquanto que o restante seria depois. Sousa ressaltou novamente que não poderia aceitar a oferta. “Tem dinheiro dos clubes aqui pra nos (sic) ganhar do Sport ou empatar”. Romário agradeceu pela “moral” de ter conversado.

Atleta pediu a presidente para não ser exposto

Em conversa captada com Hugo Jorge Bravo de Carvalho, presidente do Vila Nova e autor da denúncia sobre o esquema entre atletas e apostadores, Romário admitiu o erro e pediu para não ser exposto. “Como que arrumo clube agora? Já estava quase certo e nem me respondem mais”, disse.

O presidente respondeu que o jogador deveria pagar por seus atos. "Eu vou ficar apanhando de graça? Eu não devo nada. Se vira, meu jovem! Você só pensa em você, por mim estava preso”. Os diálogos foram publicados pela ESPN.



Em novembro de 2022, após o término da Série B, o Vila Nova rescindiu o contrato de Romário por ato indisciplinar. O time não revelou o que havia acontecido na época, mas alegou ser algo “grave”.