Ministro Flávio Dino determina que Polícia Federal investigue manipulações no futebol

A denúncia realizada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) resultou na divulgação de esquemas envolvendo apostadores e jogadores de futebol que visavam manipular situações do jogo por benefício financeiro

Atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino se manifestou sobre a repercussão envolvendo as manipulações no futebol brasileiro. Por meio de uma rede social, o político anunciou que determinou, nesta quarta-feira, 10, que seja instaurado um inquérito na Polícia Federal para as investigações legalmente cabíveis.

“Diante de indícios de manipulação de resultados em competições esportivas, com repercussão interestadual e até internacional, estou determinando hoje que seja instaurado Inquérito na Polícia Federal para as investigações legalmente cabíveis”, disse o ministro.



Sobre o assunto Citado em investigação de apostas, Nino Paraíba, ex-Ceará, é afastado do América-MG

Novos prints detalham conversas de Richard e Nino Paraíba, ex-Ceará, com apostadores

Presidente do Ceará afirma que jogador envolvido em esquema de aposta "deve ser banido"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Manipulação no futebol brasileiro: entenda o caso

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) anunciou, na última terça-feira, 9, que denunciou à Justiça 16 pessoas por fraudes para manipular resultados de 13 partidas de futebol (oito do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, um da Série B de 2022 e quatro de campeonatos estaduais de 2023) para favorecer apostas esportivas.



Segundo nota da assessoria de imprensa do MP-GO, a denúncia, assinada por promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Promotoria de Combate ao Crime Organizado, é resultado da Operação Penalidade Máxima II.



Entre os denunciados está o zagueiro Eduardo Bauermann, afastado pelo Santos a partir da última terça, de forma preventiva, “diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima II”.



Além do atleta do Peixe, foram denunciados outros jogadores, como Gabriel Tota (Ypiranga-RS), Victor Ramos (Chapecoense), Igor Cariús (Sport), Paulo Miranda (Náutico), Fernando Neto (São Bernardo), Richard Coelho (ex-Ceará), Nino Paraíba (ex-Ceará) e Matheus Gomes (Sergipe). O número de jogadores supostamente envolvidos, entretanto, segue crescendo.



Com participação da Agência Brasil.