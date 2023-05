STJD entra em investigação sobre manipulações no futebol, mas descarta anular partidas

Principal órgão da Justiça Desportiva informou que está investigando os casos deflagrados na operação do MP-GO, bem como apura situações oficiadas pela CBF

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) se manifestou sobre as investigações e denúncias de manipulação em jogos no futebol brasileiro feitas pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), por meio da Operação Penalidade Máxima.

O órgão responsável pelos julgamentos na esfera desportiva informou que está investigando todos os casos deflagrados na operação do MP-GO, bem como apura situações oficiadas pela CBF em que a empresa Sportradar, contratada pela Confederação, identificou movimentações suspeitas em sites de apostas referentes a partidas de competições nacionais.

Não foi citada a quantidade, tampouco quais foram os jogos identificados com situações suspeitas pela empresa Sportradar.

Haverá uma colaboração de investigação, com troca de dados, entre MP-GO e STJD e a Procuradoria promete levar a julgamento, sob as regras do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), todos os envolvidos que sejam denunciados.

O STJD deverá julgar os atletas que tiveram participação comprovada em manipulações de jogos nos artigos 243 (atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende) e 243-A (atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o

resultado de partida) e poderão pegar de 180 a 720 dias de suspensão, além de multa até R$ 100 mil.

O STJD também garantiu que nenhuma competição será paralisada e nenhum jogo será anulado neste momento, uma vez que não existe indício de que os clubes e as casas de apostas estejam envolvidos.