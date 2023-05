CBF descarta suspensão do Brasileirão em meio à investigação de manipulação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não irá paralisar ou suspender o Brasileirão. Em nota na noite desta quarta-feira, 10, a entidade se manifestou pela primeira vez sobre a Operação Penalidade Máxima, que foi deflagrada pelo Ministério Público de Goiás em uma investigação sobre manipulação e apostas na Série A 2022.

No documento, a entidade afirma que dará todo o apoio necessário nas investigações e salienta que um ofício foi enviado à Presidência da República e ao Ministério da Justiça, solicitando que a Polícia Federal entre no caso. O pedido já foi acatado, conforme divulgado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.

Após reafirmar que as competições não devem ser suspensas, apesar da investigação, a CBF pontuou que tem trabalhado com a Fifa para que um modelo padrão de investigação seja traçado. A instituição ainda destaca a espera por sanções cabíveis por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Confira nota da CBF sobre a Operação Penalidade Máxima:

Com relação a suspeitas de envolvimento de atletas de clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2022, em possíveis atos de manipulação de resultados de partidas, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, enviou ofício à Presidência da República e ao Ministério da Justiça, solicitando que a Polícia Federal entre no caso, com o objetivo de centralizar todas as informações a respeito dos casos em investigação. A CBF, por sua vez, estará à disposição para dar todo o apoio necessário.

A CBF ressalta, ainda, que não há qualquer possibilidade de a competição atual ser suspensa. E vem trabalhando em conjunto com a FIFA e outras esferas internacionais para um modelo padrão de investigação. Vale lembrar que a entidade, que igualmente é vítima destes possíveis atos criminosos, não foi, até o momento, oficialmente informada pelas autoridades sobre os fatos.

Na reunião ocorrida no último dia 7/03, na sede da entidade, com a participação de Promotores e Procuradores de Justiça de diferentes estados do país e do Conselho Nacional do Ministério Público, a Confederação já havia se colocado à disposição para subsidiar situações desse tipo, sempre que acionada.

A CBF ressalta que, tão logo estejam comprovados os fatos, espera que as sanções cabíveis por parte do STJD sejam tomadas de forma exemplar. Mais uma vez, a entidade reforça que o campeonato não será suspenso, mas defende que a punição de atletas e demais participantes do esquema de fraudes aconteça de forma veemente.

"Venho trabalhando em conjunto com a FIFA, demais entidades internacionais, além de clubes e Federações brasileiros, com o intuito de combater todo e qualquer tipo de crime, fraude ou ilícito dentro do futebol. Defendo a suspensão preventiva baseada em suspeitas concretas e até o banimento do esporte em casos comprovados. Quem comete crimes não deve fazer parte do futebol brasileiro e mundial ", assinalou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.