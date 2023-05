Novos prints detalham conversas de Richard e Nino Paraíba, ex-Ceará, com apostadores

Além das denúncias feitas pelo Ministério Público de Goiás contra atletas por manipulação de cartões na Série A de 2022, outros jogadores foram citados nos registros do inquérito. É o caso do volante Richard e do lateral Nino Paraíba, que atuaram pelo Ceará em 2022 e foram mencionados na operação, ainda que não tenham sido denunciados até o momento.

As capturas de tela, que constam na investigação da Operação Penalidade Máxima II e foram divulgadas pelo Globo Esporte, fornecem detalhes dos diálogos que os atletas tiveram com o grupo que comandava o esquema.

Richard

Richard tem contrato com o Ceará até o fim de 2024 e está emprestado ao Cruzeiro. Na época, atuava pelo Alvinegro. As imagens do inquérito detalham que o volante teria recebido um depósito de R$ 40 mil para receber cartão amarelo na partida contra o Cuiabá. O jogo ocorreu em outubro e terminou empatado em 1 a 1, com o atleta recebendo a punição combinada.

Em uma parte do diálogo, o jogador afirma que foi procurado por outros três apostadores, mas recusou. “Não fecho com ninguém a não ser você, sou papo reto, bagulho não é brincadeira”, escreveu.

Depois, a conversa é retomada com o envio de um comprovante de depósito, via Pix, para o meio-campista. “Tá pago aí, meu amigo. Marcha na carreta”, disse o apostador. Richard responde: “Deixa comigo irmão”.

O Cruzeiro comunicou, na manhã desta quarta-feira, 10, que Richard foi afastado preventivamente das atividades da equipe de futebol profissional.

Nino Paraíba

No caso de Nino Paraíba, que hoje pertence ao América-MG, as capturas de tela reproduzidas mostram que ele teve conversas com apostadores para receber cartão amarelo na partida já mencionada, contra o Cuiabá. O lateral obteve a punição minutos antes de Richard, no 2º tempo.

O defensor questiona, em trecho dos diálogos, se já falhou com algum combinado. “Qual foi a vez que eu fiz e não tomei?”. Em outro momento, o apostador faz uma oferta e Nino cobra o pagamento de um acordo realizado anteriormente. Após isso, é visto um comprovante de transferência bancária no valor de R$ 10 mil.

O América-MG afirmou que irá emitir comunicado assim que possuir a confirmação das questões.

Já o Ceará declarou, em nota, que não foi notificado do andamento das investigações, mas está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.

Presidente do Ceará fala em banir atletas envolvidos nos esquemas

Com o objetivo de investigar possíveis esquemas ilícitos, o Ministério Público de Goiás deu início à Operação Penalidade Máxima II em abril deste ano. Em contato exclusivo com o Esportes O POVO, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, comentou o assunto e criticou jogadores envolvidos nos esquemas.

De acordo com o mandatário, as punições devem ser rigorosas. "Acho um absurdo um jogador profissional ter uma postura dessa. Quem fizer isso deve ser banido do futebol”, disse.

Para evitar possíveis casos de esquemas de apostas entre atletas do elenco, o Ceará já realizou uma conversa com os jogadores para abordar o tema. Ademais, o clube acredita que as notícias veiculadas intimidam e podem contribuir para a prevenção dos escândalos.