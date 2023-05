Lateral defendeu o Vovô no Brasileirão Série A 2022 e foi citado na Operação Penalidade Máxima, que investiga manipulação no futebol brasileiro

O América-MG anunciou nesta quarta-feira, 10, o afastamento do lateral Nino Paraíba. O atleta foi citado na Operação Penalidade Máxima II, do Ministério Público de Goiás, que investiga manipulação na Série A do Brasileirão de 2022. À época, o jogador defendia a camisa do Ceará.

"Informamos que o atleta Nino Paraíba está afastado preventivamente das atividades do futebol. Acompanhamos os desdobramentos da Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás, em relação aos demais atletas que tiveram os nomes envolvidos neste lamentável episódio", escreveu o clube mineiro nas redes sociais.



Nino Paraíba, que hoje pertence ao América-MG, foi citado no documento do MP-GO, onde aparece supostamente em capturas de tela reproduzidas que mostram que ele teve conversas com apostadores para receber cartão amarelo na partida do Alvinegro contra o Cuiabá. O lateral obteve a punição minutos antes de Richard, no 2º tempo.

Em outras capturas divulgadas, o defensor ainda supostamente questiona, em trecho dos diálogos, se já falhou com algum combinado. “Qual foi a vez que eu fiz e não tomei?”. Em outro momento, o apostador faz uma oferta e Nino cobra o pagamento de um acordo realizado anteriormente. Após isso, é visto um comprovante de transferência bancária no valor de R$ 10 mil.

Anteriormente, o Ceará declarou, em nota, que não foi notificado do andamento das investigações, mas está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.



Richard Coelho afastado no Cruzeiro

Também mencionado na Operação Penalidade Máxima II pela época em que atuava no Ceará, Richard Coelho foi afastado pelo Cruzeiro na manhã desta quarta-feira, 10.

“O Cruzeiro comunica que o atleta Richard está afastado preventivamente das atividades da equipe de futebol profissional”, Publicou o clube. (Com Esaú Souza/Especial para O POVO)