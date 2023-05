Apostador possuía arma em casa e falou em morte de Bauermann após aposta falhar

O zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, gerou discussão entre apostadores investigados pela Operação Penalidade Máxima, depois de não receber os cartões supostamente combinados com os suspeitos. As mensagens, que chegaram a falar na morte do jogador, foram levantadas pelo Ministério Público de Goiás. O UOL teve acesso ao documento e publicou a descrição das conversas.

Romário Hugo dos Santos, conhecido como Romarinho, foi questionado em conversa com o contato salvo como "Jesus [email protected] Didi" a respeito da aposta fracassada que teria sido acordada com Eduardo Bauermann. O lucro seria de R$ 800 mil. Além dos diálogos, a polícia localizou duas armas de fogo e 23 munições na casa de Romário, sem autorização legal.

Na discussão, Romário é cobrado por um colega a respeito da aposta que não obteve êxito. “Vê aí, mano... Se não, vou mandar pros amigos. Aí eles veem a melhor maneira para resolver isso", disse o contato.

O investigado respondeu afirmando que o suposto acordo com Bauermann não havia dado certo e que o defensor não tinha como pagá-los, mas desejava acertar a dívida com mais tratos. “O truta não tem como pagar nós, o truta quer pagar fazendo os trampos, mano. Infelizmente, vai fazer o que? Vai matar o cara para perder dinheiro? Eu mesmo não vou matar ninguém para perder meu dinheiro, mano. Entendeu, mano?”, declarou o investigado.

Em seguida, Romário disse que Bauermann estaria disposto a ceder parte de seus direitos econômicos para quitar a dívida. “O cara está disposto a dar o bagulho do passe [direitos econômicos] dele para nós, cabe a nós correr e tentar vender o passe dele lá também, mano”. Segundo o relato, o atleta teria três meses de salários atrasados por parte do Santos.

Depois, os suspeitos dialogam sobre o que farão para recuperar o montante perdido. “Então, meu amigo, o que nos resta é isso aí, ou é pegar esse passe dele e vender, mano, ou esperar voltar o Campeonato Brasileiro e fazer umas caminhadas com ele para levantar o dinheiro que perdemos", afirmou Romário.

Ex-atletas do Ceará são citados em investigação

Em meio às denúncias do Ministério Público de Goiás por manipulações na Série A de 2022, o volante Richard e o lateral Nino Paraíba foram citados na investigação da Operação Penalidade Máxima, segundo a Rádio Itatiaia. Na época, os jogadores atuavam pelo Ceará.

Os atletas não foram denunciados formalmente até o momento, mas há capturas de tela de supostas conversas deles com outros membros do esquema.

No caso de Richard, os diálogos obtidos pelo Ministério Público mostram uma conversa entre o volante e o aliciador, com o jogador ressaltando sua fidelidade ao grupo investigado e afirmando que estava “fechado” com o interlocutor.

Nino Paraíba, por sua vez, teve conversas interceptadas mostrando que foi sondado para saber se poderia participar. Ainda que esteja em má qualidade, a imagem mostra uma suposta resposta do atleta. "Qual foi a vez que eu fiz e não tomei?", teria dito.

Em nota, o Ceará afirmou que não foi notificado por qualquer investigação, mas que está à disposição das autoridades para esclarecimento. Nas reportagens que apresentam a denúncia do MP-GO aos atletas, não há nenhuma prova ou citação de participação dos times que os jogadores defendiam.