Menino de 9 anos sonha em ser goleiro e mudar vida da família no Pirambu

Vindo de uma família de catadoras de lixo, Jardson Lima Rodrigues tem 9 anos e sonha em ser goleiro profissional. Através do esporte, o garoto espera mudar a realidade da sua vida e da família. O menino mora com a mãe, Maria Anicélia, e a avó, Maria Lucilene, no bairro Pirambu, em Fortaleza.

Em dezembro de 2022, Jardson estava brincando com outras crianças na rua do Centro de Formação de Atletas do Tirol, primeira SAF do futebol cearense, quando um dos porteiros do clube de treinamento viu o grupo e chamou todos para jogarem nas dependências da agremiação. Após terminar o expediente, o supervisor de futebol da equipe, Lucas Evangelista, observou o jogo das crianças e teve sua atenção atraída por Jardson, que jogava como goleiro.

Lucas convidou Jardson para fazer parte da equipe sub-11 do Tirol. Em poucos treinos, o garoto impressionou a comissão técnica. Por causa de sua idade, foi emprestado para as categorias sub-9 e sub-10 do Ferroviário Futsal, parceiro do Tirol. O menino já foi destaque em duas partidas contra o Fortaleza, pela Liga de Futsal Amador (LFA).

Atualmente, Jardson, que se inspira em Alison, goleiro da seleção brasileira e do Liverpool-ING, divide a rotina entre estudo e treino, ajudando também a família catando lixo no Pirambu e em bairros próximos.

“É um sentimento de vitória e esperança, de poder ajudar essa família que passa por uma situação muito difícil, e fazer o que o nosso nome leva, que é formar crianças e jovens em atletas e cidadãos”, afirmou Lucas.

A mãe do garoto conta que o filho, desde mais novo, se interessou pela posição de goleiro no futebol. "Via ele assistindo tudo de goleiro. Sempre reparei no sonho dele de ser goleiro. Se Deus quiser vai dar certo", relembrou.

"Um dia perguntei pra ele: 'Se fosse jogador, em qual posição você queria jogar?'. 'Mãe, quero ser goleiro', ele disse. Eu disse que era complicado, mas acho legal ele ser goleiro", completou.

Para os interessados em ajudar Jardson e sua família é possível entrar em contato pelo seguinte telefone: (85) 99290-6620.

Sobre o Centro de Formação de Atletas Tirol

O Centro de Formação de Atletas Tirol, também conhecido como time da Coruja, é um clube-empresa localizado no Bairro Pirambu que faz um trabalho de responsabilidade social envolvendo mais de 250 crianças e jovens. O clube desenvolve o ensino do esporte de alto desempenho, além da ressocialização e a formação de atletas e cidadãos. Em 2022, o time conquistou o Campeonato Cearense sub-20.



Por Esaú Souza/Especial para O POVO

