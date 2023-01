Com gol nos acréscimos, Tirol Cefat empata com Guaratinguetá na Copinha

Com ponto somado, equipe cearense vai para a terceira rodada com chance de se classificar para a próxima fase do torneio nacional

O Tirol Cefat somou o primeiro ponto na Copinha 2023. A equipe cearense empatou em 1 a 1 com o Atlético Guaratinguetá nesta sexta-feira, 6, em partida válida pela segunda rodada da competição nacional. Ambos os gols ocorreram na segunda etapa. Riquelme balançou as redes para o time paulista aos 32 minutos e a igualdade foi marcada aos 53 minutos por Weslei.

Com o resultado, o Tirol Cefat segue vivo na competição até a próxima fase, já que, com o empate, o Guaratinguetá chegou aos quatro pontos. Pelo outro jogo do grupo 13, Gama e Goiás se enfrentam no momento.

O Tirol Cefat volta a campo na próxima segunda-feira, 9, quando enfrenta o Gama às 13 horas. Ceará, Fortaleza e Floresta são as outras equipes cearenses que participam da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags