Tirol Cefat goleia Gama-DF, mas é eliminado da Copinha

Equipe marcou cinco gols diante do time brasiliense, mas não atingiu pontuação o suficiente para avançar no certame nacional

O Tirol Cefat está eliminado da Copinha 2023. A equipe cearense disputou a terceira e última partida da primeira fase do certame nacional nesta segunda-feira, 9. Diante do Gama-DF, o time venceu e convenceu com uma goleada por 5 a 1.

Apesar da grande vitória, o Tirol ficou fora da próxima fase do certame por não atingir a pontuação necessária para avançar. Em três jogos, foram somados quatro pontos. No grupo 13, se classificaram Goiás, com 7 pontos, e Atlético Guaratinguetá, com 5 pontos.

O primeiro gol do jogo ocorreu aos 30 minutos e saiu dos pés do camisa 10, Wesley. Os principais tentos ocorreram, no entanto, na segunda etapa. Aos três minutos, o Gama descontou e empatou o placar, mas logo depois o Tirol voltou a ficar na frente com gol de Michael. A goleada foi fechada com Ismael aos 16 minutos, Negrito aos 31 e, nos acréscimos, Breno marcou de pênalti.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags