Flamengo e Grêmio Pague Menos firmam parceria para captação de talentos

O Grêmio Recreativo Pague Menos/CEFAT/Tirol firmou parceria nacional com o Flamengo para captação de novos talentos. O clube cearense será responsável pelo trabalho na região Norte e Nordeste. O acordo foi selado no último dia 25 de abril com a assinatura de contrato, contando com a presença dos presidentes das duas equipes, Deusmar Queirós e Rodolfo Landim.

A parceria prevê captação, avaliação e formação de atletas para as categorias de base do clube carioca. Além disso, as duas equipes trocarão experiências com intercâmbios entre profissionais por meio de palestras, clínicas e trocas de conteúdos programáticos.

Esta é a primeira parceria oficial do Flamengo na Região para a captação de atletas e a primeira firmada pelo jovem clube cearense.

"Estou muito feliz aqui em ter o Sr. Deusmar conosco fazendo essa parceria de clube captador e desenvolvimento de novos atletas. Para o Flamengo é importante ter esse grande parceiro atuando no Nordeste e no Norte do país. E é um privilégio poder estar com uma figura tão importante e tão significativa da sociedade trabalhando junto conosco aqui", explicou Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, sobre a parceria.

"Eu não sou bom jogador, mas acho que acabamos de fazer um gol de placa aqui nessa parceria. Ganha o Grêmio Pague Menos/Tirol com o Flamengo. O Flamengo é uma unanimidade em termos de aceitação no Brasil e nós, que estamos querendo fazer um trabalho social e de formação de atletas, acreditamos que essa parceria com o Flamengo é o caminho. Caminho que vai nos levar a ter muito sucesso nesse trabalho social que a gente quer fazer na formação de atletas como de cidadãos. Isso é que é o nosso gol, formar cidadãos", comentou Deusmar Queirós, presidente do Grêmio Pague Menos.

O clube cearense foi criado em novembro de 2011. A agremiação possui ampla estrutura, entre elas campo de futebol com dimensões do padrão nacional, vestiários, piscinas, campo para futebol society, caixa de areia para trabalhos físicos e vôlei de praia e quadra com dimensões oficiais da Fifa. Neste ano, o Grêmio Pague Menos projeta o início das obras de um novo Centro de Treinamento com 66 mil metros quadrados.

No futebol profissional, a equipe está em disputa da Série B do Campeonato Cearense. O clube também está em processo de transformação para o modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

