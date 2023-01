Tirol Cefat luta, mas é derrotado em 1 a 0 pelo Goiás na Copinha

Único gol do duelo ocorreu ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos, após cobrança de falta de Pedrinho

O Tirol Cefat tentou e criou oportunidades, mas saiu de campo com uma derrota. A equipe cearense foi superada em 1 a 0 pelo Goiás na tarde desta terça-feira, 3. O jogo foi válido pela primeira rodada da Copinha 2023. Pedrinho balançou as redes para o Verdão da Serra aos 33 minutos do primeiro tempo.

Apesar da equipe goiana abrir o placar na primeira etapa, o Tirol Cefat iniciou o jogo criando oportunidades e chegando bastante ao gol. Ao todo, no primeiro tempo, a equipe cearense obrigou o goleiro adversário a fazer umas três defesas difíceis, mas foi o Goiás quem levou a melhor no placar ainda nos 45 minutos iniciais.

Aos 33, após uma cobrança de falta, Pedrinho mandou na gaveta, fazendo com que a equipe fosse para o intervalo com a vitória. No segundo tempo, ambos os times protagonizaram um jogo mais morno e criando menos oportunidades. A partida foi finalizada com o mesmo placar do final do primeiro tempo.

Tirol Cefat volta a campo na próxima sexta-feira, 6, quando enfrenta o Atlético Guaratinguetá às 13 horas.