Sorteio da Copa do Brasil ao vivo: onde assistir e horário

A terceira fase da Copa do Brasil será sorteada na tarde desta quarta-feira, 29. Às 14 horas, a CBF realizará o evento que define a próxima etapa da competição, com a definição dos pares que se confrontarão e dos mandos de cada partida.

Oitavas de final da Copa do Brasil 2022: quando e que horas será o sorteio?

A transmissão será feita ao vivo pelo canal oficial da CBF no Youtube, disponível abaixo. O canal por assinatura SporTV também transmitirá o sorteio. Acompanhe outras notícias sobre a Copa do Brasil e os jogos decisivos pelo canal de Esportes do O POVO.

A previsão para os jogos de ida e volta é 12 e 26 de abril, respectivamente. Na terceira fase, doze times se juntam aos outros 20 que avançaram na primeira e na segunda etapas da competição. Esses times não participaram das duas primeiras fases por conta das regras de classificação da Copa do Brasil.

Oitavas de final da Copa do Brasil 2022: quais times participam?



Em 2023, entram os oito times que participaram da Libertadores (Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico, Atlético-MG e Fortaleza), os campeões do Campeonato Brasileiro nas duas divisões (São Paulo e Cruzeiro), o campeão da Copa do Nordeste (Sport) e o campeão da Copa Verde (Paysandu).

Oitavas de final da Copa do Brasil 2022: divisão de potes do sorteio

Os 16 confrontos serão esquematizados a partir de dois potes, dividindo os 32 times (12 entrando, mais os 20 classificados) pela metade. Veja a divisão dos potes antes do sorteio e entenda os pares possíveis de serem formados:

Pote A: Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Bahia, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo, Palmeiras.

Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Bahia, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo, Palmeiras. Pote B: Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá-PA.

