Libertadores e Sul-Americana terão premiação por vitórias; saiba valores

Pela primeira vez, a Conmebol dará uma premiação em dinheiro para cada partida vencida nas fases de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. A medida tem como objetivo incentivar que todas as equipes sigam lutando e fazendo bons jogos até o final de suas campanhas na primeira fase destas competições, independentemente de sua posição na tabela ou chance de classificação para o mata-mata.

Na Libertadores, cada vitória renderá uma premiação de 300 mil dólares, cerca de R$ 1,58 milhão, ao clube vencedor. Com isso, as equipes poderão encerrar a fase de grupos com uma quantia de R$ 9,48 milhões só com os valores recebidos pelos triunfos. Na Sul-Americana, o prêmio será de 100 mil dólares, aproximadamente R$ 520 mil.

A premiação geral das competições também será maior em 2023. A Libertadores terá 206,8 milhões de dólares distribuídos entre seus competidores, o que significa um aumento de 21% em relação à última edição do torneio.

A Sul-Americana, por sua vez, terá um aumento de 30% em comparação com a temporada passada. Em 2023, 77,8 milhões de dólares, cerca de R$ 410 milhões, serão distribuídos em premiações.

Em 2023, a final da Libertadores será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro. A última vez que o estádio foi palco da decisão, o Palmeiras derrotou o Santos e conquistou seu segundo título do torneio.

A Sul-Americana, por sua vez, se encerrará no Estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai. O estádio também é um grande conhecido dos brasileiros. Em 2021, Athletico-PR e Red Bull Bragantino fizeram a final da Sul-Americana, com vitória dos paranaenses. No mesmo ano, apenas uma semana depois, o Palmeiras bateu o Flamengo na decisão da Libertadores.

