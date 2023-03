A presidência do Ceará será definida nesta quarta-feira, 29, na sede do clube. A votação terá início às 12 horas com término marcado para as 20 horas. Duas chapas oficializaram participação ao pleito de novo chefe da diretoria executiva alvinegra. O resultado deve ser divulgado ainda nesta quarta.



A chapa “Vozão de Todos” é liderada pelo atual diretor financeiro do clube, João Paulo Silva (candidato à presidência), e pelo ex-mandatário Alexandre Frota (vice). Já a chapa “Reconstrução do Gigante” é encabeçada pelo engenheiro e empresário Gabriel Ponte (candidato à presidência) e pelo funcionário público federal Nilo Saraiva (vice).



O vencedor da eleição assume o restante do mandato da antiga cúpula, que vai até o fim de 2024. A presidência do Alvinegro de Porangabuçu passa por um processo de reformulação após Robinson de Castro renunciar ao cargo no início de fevereiro deste ano. No momento atual, o Vovô é comandado interinamente por Carlos Moraes, segundo vice-presidente da diretoria anterior.



A votação inicialmente prevista para ocorrer às 19 horas sofreu alteração de horário, conforme informou o Conselho Deliberativo do clube. O motivo é o Clássico-Rei, que será disputado nesta quarta-feira, a partir de 21h30min, na Arena Castelão. O duelo vale vaga na final da Copa do Nordeste.



Os Candidatos João Paulo Silva, atual diretor financeiro do clube, e Gabriel Ponte, conselheiro desde 2011, falaram, em entrevistas ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, sobre suas propostas.

O primeiro entrevistado foi João Paulo, da chapa “Vozão de Todos”, e compareceu de forma presencial ao estúdio da Rádio O POVO CBN em 21 de março, em conversa que durou 45 minutos. Gabriel Ponte, do grupo “Reconstrução do Gigante”, participou remotamente no último dia 23, com a mesma duração de tempo, para responder às perguntas.

João Paulo deu ênfase em conquistar títulos, na qual afirmou ser o “grande objetivo” dele caso seja eleito. O candidato também destacou que trabalhará a questão da transparência e da comunicação. João Paulo ainda afirmou ser favorável ao direito de voto do sócio-torcedor. Atualmente apenas conselheiros votam.

Gabriel Ponte afirmou que uma das suas principais ações será profissionalizar a diretoria, bem como criar um portal da transparência do clube. Ele também ressaltou que não fará mudanças drásticas no departamento de futebol e que a reformulação acontecerá em outros setores das instituições. Gabriel ainda salientou que o maior objetivo do Alvinegro, caso seja eleito, será conquistar títulos.

