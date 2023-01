Santos x Água Santa ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Água Santa se enfrentam hoje, quarta, 25 de janeiro (25/01), pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h35min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta via Record e nos serviços de pay-per-view Premiere e Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Desfalque contra o São Bernardo por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo, o meia-atacante venezuelano Soteldo pode ser a grande novidade contra o Água Santa. Ele treinou com os companheiros nesta terça-feira e deve ser aproveitado pelo técnico Odair Hellmann.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O treinador terá, ao mínimo, quatro desfalques para a partida: o zagueiro Alex Nascimento, em transição depois de sofrer um edema na coxa esquerda; o lateral esquerdo Felipe Jonatan, com lombalgia; o meia Ed Carlos, se recuperando de uma lesão no ombro; e o meia-atacante boliviano Miguelito, liberado após a morte da mãe.

No rival da cidade de Diadema (SP), o objetivo é sair da zona de rebaixamento do Paulistão. Após perder para Ferroviária e Corinthians, o Água Santa conquistou seu primeiro ponto no empate em casa com o São Bento. Está na quarta e última colocação do Grupo B e tem a pior campanha da competição junto com o Mirassol. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Água Santa ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

serviço de pay-per-view Paulistão Play: serviço de streaming



Campeonato Paulista 2023 - Santos x Água Santa

Escalação provável

Santos

João Paulo; João Lucas (Nathan), Messias, Maicon e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Sandry e Carabajal; Ângelo, Marcos Leonardo e Soteldo (Mendoza).

Água Santa

Ygor; Reginaldo, Rodrigo Sam, Didi e Rhuan; Thiaguinho, Igor Henrique, Luan Dias e Patrick Allan; Bruno Xavier e Júnior Todinho.

Quando será Santos x Água Santa

Hoje, quarta, 25 de janeiro (21/01), às 21h35min

Onde será Santos x Água Santa

Vila Belmiro, em Santos (SP)

Tags